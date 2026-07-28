Un funcionario iraní niega que Teherán ordenara atacar objetivos en Arabia Saudí

En declaraciones a la agencia estatal IRIB, el funcionario "negó rotundamente cualquier conexión entre los proyectiles disparados desde otros países contra objetivos en Arabia Saudí".

Previamente, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí informó de ataques con drones dirigidos contra sus instalaciones petroleras en la Provincia Oriental y culpó de los ataques a las milicias iraquíes alineadas con Irán.

"Estos ataques terroristas fueron lanzados desde territorio iraquí y llevados a cabo por milicias terroristas alineadas con Irán. Esto reafirma el legítimo derecho de Arabia Saudí a defenderse y a defender sus capacidades", apuntó -en X- el portavoz oficial del Ministerio de Defensa, el general Turki Al-Maliki.

La afirmación del vocero de la cartera saudí de Defensa fue rechazada por Teherán. "Atribuir cualquier acción contra los intereses estadounidenses en la región a la República Islámica de Irán es un grave error de cálculo y proviene de una falta de conocimiento sobre la situación en la región", aseguró el funcionario en respuesta a la declaración árabe, recoge IRIB.

Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron este martes ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

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"Las Fuerzas Armadas Saudíes, en coordinación con el CENTCOM, llevaron a cabo hoy ataques precisos y selectivos contra objetivos pertenecientes a milicias ubicadas en territorio iraquí y vinculadas a los ataques contra instalaciones petroleras saudíes", apuntó, por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí.

Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el CENTCOM, que advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense.

Riad asegura que no busca una escalada del conflicto, pero que "responderá a cualquier agresión".

El nuevo ataque estadounidense se produce luego de que asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmara que Washington y Teherán estaban negociando.