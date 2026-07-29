Banamex ve positivo acuerdo el acuerdo entre Pemex-Petrobras, pero sin impacto inmediato

Las compañías firmaron el 23 de junio en Río de Janeiro un memorando de entendimiento con vigencia de dos años, renovable, para evaluar, desarrollar y eventualmente ejecutar proyectos conjuntos de exploración, extracción y procesos industriales.

El documento no obliga a realizar inversiones ni crea una sociedad, consorcio o empresa conjunta.

Por lo tanto, cualquier proyecto deberá negociarse mediante instrumentos específicos, superar análisis de viabilidad y recibir las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes.

La cooperación abarca la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento de información sísmica y oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, además de crudos pesados, extrapesados y posibles formaciones presal.

También contempla refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas, recuperación de líquidos, eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y combustibles de menor intensidad contaminante.

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Banamex consideró positivo el acercamiento porque permitiría a Pemex acceder a la experiencia de Petrobras en operaciones marítimas complejas y aplicar técnicas de recuperación secundaria y terciaria, como la inyección de agua, gas, vapor o químicos, para extraer más hidrocarburos de yacimientos existentes.

En tanto, Pemex participa con Woodside en Trion, proyecto de aguas ultraprofundas que prevé iniciar producción aproximadamente en 2028.

Para Petrobras, añadió el banco, México representa una oportunidad para reponer reservas, diversificar su cartera y posicionarse temprano en una zona del Golfo poco explorada, sin comprometer capital de forma inmediata.

El entendimiento se gestó después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propusiera en marzo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una alianza para aprovechar la especialización de Petrobras en aguas profundas.

El reporte también abordó que Petrobras cotiza en bolsa y dispone de mayor capacidad técnica y financiera, mientras Pemex enfrenta menor margen para reinvertir por su deuda, sus obligaciones con proveedores y el gasto destinado a la operación y la refinación.

Banamex advirtió, además, que este memorando no garantiza que la cooperación se traduzca en inversión, producción o una transferencia efectiva de capacidades.

Incluso si ambas empresas acuerdan instrumentos vinculantes, los proyectos permanecerán expuestos a cambios en la política energética, los precios internacionales del petróleo y las prioridades corporativas de cada compañía.

El banco estimó un precio promedio del crudo Brent de 71 dólares por barril para 2027, pero señaló que una caída sostenida por debajo de los 60 dólares podría llevar a Petrobras a restringir inversiones y priorizar proyectos en el presal y la Margen Ecuatorial de Brasil, África o México.

A ello se suma el riesgo político de que un cambio de Gobierno modifique la estrategia internacional de la empresa brasileña, acelere o frene su expansión fuera de Brasil y reduzca su disposición a asumir compromisos de largo plazo en México.

"Mientras no existan contratos vinculantes, presupuesto y un calendario de ejecución, su impacto será marginal", concluyó Banamex.