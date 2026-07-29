Bangladés detiene a un exministro del Gobierno de Hasina acusado junto a ella

El jefe de la rama de detectives de la Policía Metropolitana de Daca, Shafiqul Islam, indicó a EFE que los agentes arrestaron al exministro Abdul Latif Siddiqui en su residencia del barrio capitalino de Gulshan este miércoles por la noche en relación con el caso.

"Lo arrestamos tras recibir una orden de detención en su contra por el caso Hefazat", declaró Islam.

Siddiqui, quien ocupó la cartera de Textiles y Yute en el gabinete de Hasina entre 2009 y 2014, figura entre las 41 personas acusadas de las muertes ocurridas durante y después de una concentración del grupo islamista Hefazat-e-Islam en Daca la noche del 5 de mayo de 2013.

Entre los acusados por el Tribunal de Crímenes Internacionales (ICT, por sus siglas en inglés) también figuran Hasina, varios exministros, antiguos jefes del Ejército y de la Policía, así como miembros de diversas agencias de seguridad.

Uno de los cargos se refiere a la muerte de 32 personas durante el desalojo de una concentración del grupo islamista Hefazat-e-Islam en Daca la noche del 5 de mayo de 2013.

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El segundo corresponde a la muerte de otras 20 personas al día siguiente en el distrito de Narayanganj.

Human Rights Watch estimó en un informe publicado a finales de ese año que al menos 58 personas, incluidos siete miembros de las fuerzas de seguridad, murieron durante los dos días de disturbios.

Los fiscales aseguraron que su investigación halló pruebas de la implicación directa de Hasina en la planificación de la operación y la acusaron de negar posteriormente que se hubieran producido víctimas mortales.

Con el arresto de Siddiqui, once de los acusados se encuentran ahora bajo custodia, mientras que los 30 restantes, incluida Hasina como principal acusada, continúan prófugos.

La ex primera ministra huyó a la India después de que una revuelta estudiantil pusiera fin a sus quince años en el poder en agosto de 2024, anunció recientemente que regresará a Bangladés en diciembre para afrontar los cargos en su contra.

Desde entonces, las autoridades han ampliado las acciones legales contra la exmandataria, presentando sucesivos cargos en dos de los más de 400 casos por asesinato instruidos en su contra.

Hasina fue condenada a muerte en ausencia en noviembre de 2025 por crímenes de lesa humanidad relacionados con aquella represión, en la que pudieron morir hasta 1.400 personas, según Naciones Unidas.