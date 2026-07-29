Cali comienza los preparativos para albergar la investidura del presidente de Colombia

En la historia de Colombia, cinco presidentes del siglo XIX gobernaron parcialmente y por diferentes motivos desde ciudades distintas a Bogotá, pero no hay antecedentes recientes de que un mandatario haya asumido el cargo fuera de la capital.

Esta vez será distinto y la ceremonia tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali (privada), donde De la Espriella hará el juramento ante el Congreso de la República, que se trasladará a Cali para la ocasión, aunque el Pacto Histórico, partido del presidente saliente, Gustavo Petro, ya anunció que no asistirá al acto.

"No avalaremos con nuestra presencia un gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición", señaló el partido de izquierdas, que no reconoce el triunfo electoral de De la Espriella.

Este miércoles, mientras un grupo de trabajadores acondicionaba la Arena USC, un puñado de personas se manifestaba en los alrededores con pancartas contra el uso de una institución académica para un acto de carácter político.

El presidente electo ha manifestado que escogió a Cali porque está en el suroeste, una región golpeada durante décadas por el narcotráfico y la violencia guerrillera, y porque busca que el comienzo de su Gobierno simbolice un respaldo a las Fuerzas Militares, a quienes dedicará los primeros actos de su Gobierno.

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"La ciudad ha esperado durante muchos años una mayor presencia del Gobierno Nacional, y que este acto se realice aquí ratifica ese compromiso con nuestra región", manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien indicó que la ciudad cuenta con la "experiencia logística y las condiciones de seguridad necesarias para albergar un evento de esta magnitud".

Según el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, el rey Felipe VI, de España, y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, están entre quienes confirmaron su asistencia a la investidura de De la Espriella.

La Arena USC es uno de los complejos multipropósito más modernos de Latinoamérica, está ubicado en el campus universitario y tiene capacidad para más de 2.300 personas, así como más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, áreas médicas, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

"Hemos dispuesto un dispositivo especial de seguridad apoyado por un centro de monitoreo que integra más de 500 cámaras de vigilancia con software de reconocimiento facial, lo que permite supervisar en tiempo real cada sector del campus y brindar todas las garantías para una ceremonia de Estado", dijo a EFE Carlos Andrés Pérez Galindo, rector de la universidad privada.

Para garantizar el normal desarrollo del acto, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Gobierno nacional diseñaron un robusto esquema de seguridad que contempla sistemas antidrones, vigilancia aérea, varios anillos de seguridad, controles en los principales accesos a la ciudad y protección especial para las delegaciones extranjeras.

Además, y teniendo en cuenta que Cali y sus alrededores han sido blanco de atentados terroristas de las disidencias de las FARC en los últimos años, se anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos (unos 156.000 dólares) para quienes suministren información que ayude a prevenir cualquier ataque.

"Nuestro departamento lo recibe con entusiasmo y con toda la disposición de trabajar unidos por la transformación de Colombia", expresó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Las autoridades esperan la asistencia de más de un millar de invitados, entre congresistas, magistrados de las altas cortes, miembros del gabinete entrante, representantes del sector empresarial, líderes políticos y delegaciones internacionales.