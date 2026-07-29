Canciller de Milei: Rosalía eliminó posteo sobre Argentina porque le "dolió el bolsillo"

La polémica internacional surgió después de que la artista compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa cantando 'La Perla', junto a la frase: "cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la derrota del país suramericano ante España en la final del torneo de fútbol.

El posteo de la cantante catalana un día después de la final de fútbol desató una ola de cuestionamientos en las redes sociales -incluyendo algunos pedidos de devolución de entradas para sus shows en Buenos Aires-, tras lo cual eliminó el contenido, pidió disculpas y dijo que no había leído el texto de la publicación que compartió.

"Le di a compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante poco después junto a una bandera argentina.

En otra publicación añadió: "Solo tengo amor por Argentina".

Durante una entrevista con radio Mitre, Quirno dijo que: "Fíjense cómo de alguna manera también la reacción de ese mismo ambiente de red social generó de alguna manera el recule en chancletas, porque salió Rosalía, porque le empezó a doler el bolsillo, a dar marcha atrás".

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El ministro agregó que, "todos hemos visto como argentinos una campaña que se diseminó rápidamente, principalmente por redes sociales, antiArgentina. Además, con cuestiones absolutamente y comprobadamente falsas. Que somos el país más racista del mundo".

El canciller enmarcó en esa campaña "antiArgentina" publicaciones como la del actor estadounidense Samuel L. Jackson acusando al país suramericano de racismo.

También incluyó declaraciones del actor español Javier Bardem, quien tras la final mundialista dijo que el apoyo del presidente Javier Milei al primer ministro israelí, Benjamín Netanyhau, hace que "uno quiera apoyar al otro bando, al bando que no respalda a un criminal de guerra".

"Bardem lo mismo", añadió Quirno, en alusión al mensaje del actor español que aclaró sus palabras y destacó su "cariño, respeto, gratitud y admiración" por Argentina.

Rosalía, que este mes ya se presentó en Colombia y Chile dentro de su gira internacional LUX, tiene previsto llegar esta semana a Buenos Aires para realizar cuatro conciertos en el Movistar Arena, los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

A pesar de una supuesta intención masiva de devolución de entradas para esos shows, manifestada en las redes sociales tras la publicación inicial de Rosalía, esos pedidos no alcanzaron el 1 % de las 50.000 entradas vendidas, según dijeron a EFE fuentes de la productora encargada del evento, que prefirió no dar detalles de cuántas habían sido efectivamente devueltas.