China defiende exploración de recursos pesqueros al este de Taiwán tras protesta de Taipéi

El portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado Chen Binhua aseguró hoy que el estudio, efectuado entre el 17 y el 23 de julio por un buque de la Academia China de Ciencias Pesqueras, constituye una actividad científica "enteramente legítima y legal" destinada a conocer el estado de los recursos pesqueros de la zona favorecer su conservación.

Según Chen, la investigación se desarrolló en "aguas bajo jurisdicción china" y beneficia a ambas partes del estrecho, por lo que consideró que las críticas del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) carecen de fundamento.

El vocero acusó además al Ejecutivo taiwanés de aprovechar el incidente para reclamar un aumento del presupuesto destinado a las fuerzas marítimas de la isla, una actuación que calificó de "manipulación política" encaminada a fomentar la confrontación entre ambas partes.

Las declaraciones llegan después de que Taipéi denunciara la semana pasada que el buque científico chino 'Lanhai 201' había realizado una prospección al este de la isla en una zona sobre la que Pekín reclama jurisdicción, unas actividades que, a juicio de las autoridades taiwanesas, buscan reforzar las reivindicaciones territoriales chinas bajo el pretexto de una investigación científica.

La Guardia Costera de Taiwán aseguró entonces que siguió de cerca los movimientos de la embarcación y sostuvo que China "no tiene derecho a reclamar soberanía ni potestad de gobierno" sobre las aguas situadas al este de la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949.

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Se trata del segundo estudio científico realizado por un buque chino al este de Taiwán desde junio, en un contexto de creciente actividad de embarcaciones oficiales de Pekín alrededor del territorio autogobernado, de acuerdo con las autoridades taiwanesas.

Pekín considera a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para lograr la "reunificación", una postura que rechaza el actual Gobierno taiwanés, para el que la isla es, de facto, un Estado soberano e independiente cuyo nombre oficial es República de China.