Codirector adjunto del FBI visita Guatemala para "fortalecer" alianza de seguridad

La visita tuvo como objetivo "fortalecer la alianza bilateral de seguridad" entre ambas naciones, según confirmó este miércoles la embajada de Estados Unidos en Guatemala, bajo el enfoque de "proteger el territorio estadounidense mediante enfrentar las amenazas transnacionales desde su origen".

Bailey se reunió en Guatemala, durante su periplo de dos días, del 27 al 28 de julio, con Arévalo de León y también con el fiscal general, Gabriel García Luna, y el jefe de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo.

"Las conversaciones se centraron en profundizar la cooperación bilateral contra las redes de narcotráfico, desarticular las organizaciones transnacionales y contrarrestar las amenazas terroristas, incluyendo a (las pandillas) Barrio 18 y MS-13, que amenazan tanto al pueblo estadounidense como al guatemalteco", expuso la representación consular en una nota de prensa.

"La visita del codirector adjunto es una clara señal de que Estados Unidos no cederá terreno a los carteles y las redes criminales en el hemisferio occidental", añadió el comunicado.

Arévalo de León, por su parte, indicó mediante sus canales oficiales del Gobierno que Guatemala está "comprometido con la seguridad y la justicia" como un "socio serio y confiable" para Estados Unidos.

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De igual manera, Bailey describió a Guatemala como "un aliado democrático valorado y respetado", por lo que "mi presencia aquí refleja el reconocimiento de Estados Unidos a las contribuciones de Guatemala en la lucha contra las carteles y el crimen transnacional".

Guatemala culminó el 2025 con 33 personas detenidas por solicitud de Estados Unidos para su extradición al país norteamericano, en su mayoría por narcotráfico, de acuerdo a cifras oficiales.