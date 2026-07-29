Conciertos de Harry Styles en Ciudad de México dejarían hasta 171 millones de dólares

La estimación compartida este miércoles, elaborada a partir del comportamiento económico observado en residencias recientes de artistas internacionales en el mismo recinto, plantea un escenario central cercano a 2.800 millones de pesos (159,9 millones de dólares), según un comunicado difundido por la promotora Ocesa.

Las presentaciones, previstas del 31 de julio al 10 de agosto, reunirán entre 378.000 y 390.000 asistentes, después de que la mayoría de las fechas agotaran sus entradas.

La Canaco calcula que la hotelería captará entre 350 y 400 millones de pesos (20 y 22,8 millones de dólares), mientras que restaurantes y bares recibirán entre 250 y 300 millones de pesos (14,3 y 17,1 millones de dólares).

El transporte concentraría de 100 a 150 millones de pesos (5,7 a 8,6 millones de dólares); el comercio y la venta de recuerdos, entre 150 y 200 millones (8,6 y 11,4 millones de dólares), y otros servicios, entre 100 y 150 millones de pesos (5,7 y 8,6 millones de dólares).

Ticketmaster México anticipó que cerca del 60 % de los asistentes viajará a Ciudad de México para acudir a los espectáculos y permanecerá en promedio entre dos y tres noches, lo que ampliaría el efecto sobre el alojamiento, la restauración, los comercios y el transporte público y privado.

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La empresa de venta de entradas indicó además que más de 1,1 millones de personas visitaron su plataforma durante el anuncio de las fechas mexicanas de la gira ‘Together, Together'.

Ciudad de México será una de las siete ciudades del mundo elegidas por Styles para presentarse en 2026, la segunda urbe latinoamericana incluida en la gira y la que tendrá más conciertos en la región, de acuerdo con Ocesa.

La promotora estimó que el 60 % del público estará compuesto por mujeres y que el 35 % tendrá menos de 25 años.

"La residencia de Harry Styles reafirma el papel de la Ciudad de México como uno de los mercados más importantes para el entretenimiento en vivo a nivel mundial y confirma la capacidad de los grandes espectáculos de convertirse en motores de desarrollo económico, generación de empleos, promoción turística y fortalecimiento de la industria cultural", concluyó Ocesa.