Dos muertos y 117 rescatados al intentar entrar a nado en la ciudad española de Ceuta

La unidad de Salvamento Marítimo Salvamar Atria colaboró con la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se produjo en las últimas horas, según informaron a EFE fuentes de Salvamento, quienes realizaron las labores de rescate.

Los 117 migrantes fueron entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado desde hace días debido a que más de 400 personas, según cálculos de fuentes policiales, esperan para acceder.

Además, en el intervalo de varias horas, la Guardia Civil encontró los cadáveres de dos migrantes que presuntamente intentaban entrar a nado en la ciudad en los últimos días. Uno de ellos en avanzado estado de descomposición por lo que podría llevar varios días en el agua.

Los hallazgos elevan a 29 el número de migrantes muertos en el litoral de Ceuta en lo que va de año, de los que 10 fueron encontrados en julio (seis desde que comenzó la crisis migratoria el pasado sábado).

Otra consecuencia de esta crisis es el desbordamiento del centro de estancia temporal, ya que más de 1.500 personas entraron a nado de manera irregular en esta ciudad española norteafricana en poco más de una semana, según datos de las autoridades locales.

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El CETI tiene una capacidad máxima de 512 plazas ya cubiertas, incluso rebasadas.

Las llegadas de migrantes a España se redujeron en el primer semestre de este año respecto al pasado, pero subieron en ciertas rutas, como la marítima que llega a las islas Baleares, en el mar Mediterráneo, o los accesos terrestres y a nado tanto a Ceuta como a la otra ciudad española del norte de África, Melilla.

Tanto en Ceuta como en Melilla, fronterizas con Marruecos, hubo un aumento del 140 % en el número de llegadas desde que comenzó el año hasta el 15 de julio por vía terrestre, hasta las 2.991.

Y específicamente en Ceuta aumentó el número de migrantes que llegan por vía terrestre, hasta 2.826, un 149,4 % más respecto al año pasado.