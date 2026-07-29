EE.UU. golpea decenas de objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en nueva ofensiva

Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, detallaron las fuerzas armadas en su cuenta oficial de X.

Según el CENTCOM, los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.

El Comando no informó de momento sobre víctimas o daños específicos causados por los bombardeos.

La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de la IRGC lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. Más de 50.000 soldados de Estados Unidos permanecen desplegados en la región, según el CENTCOM.

Horas antes del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado que responderían con fuerza a los ataques sorpresivos de Irán en Jordania durante la noche del martes.

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Los ataques entre Washington y Teherán se reactivaron esta semana, pese a que Trump había adelantado que suspendería el fuego debido a nuevos acercamientos con la República Islámica en busca de alcanzar un nuevo acuerdo de paz, mientras el conflicto se acerca a cumplir cinco meses.