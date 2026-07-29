El comercio ferroviario China-Europa supera los 520.000 millones de dólares en una década

Estos fueron algunos de los datos más importantes que reveló Liang Linchong, director general del departamento de Apertura Regional de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR, el principal órgano de planificación económica de China), durante una rueda de prensa celebrada en Pekín este martes.

Liang, citado por el rotativo oficial Global Times, explicó que el número de viajes llevados a cabo en esa conexión ferroviaria comercial aumentó desde los 1.702 de 2016 -cuando se unificaron estos servicios bajo una misma denominación- hasta más de 20.000 el año pasado, lo que se traduce en una tasa media de crecimiento anual superior al 30 %.

El funcionario también indicó que la digitalización de los procesos aduaneros permite completarlos ahora en una media hora, y que la fijación de horarios para los trenes ha supuesto una reducción de más de un tercio al tiempo que les lleva completar rutas como la que une Xi'an (centro de China) con Duisburgo (oeste de Alemania), que ha pasado de 15 a 11 días.

Los trenes llevan 46 meses consecutivos saliendo al 100 % de su capacidad de carga, apuntó Liang, que indicó asimismo que la proporción de mercancía saliente desde China a la que se trae desde Europa se aproxima a un "equilibrio uno a uno", lo cual representaría una "firme demanda bidireccional".

La ampliación de rutas que unen China con Europa también ha aumentado el atractivo para los comerciantes transfronterizos, aseguró el representante de la CNDR, que habló de las nuevas conexiones abiertas a través del corredor del mar Caspio, a través de Turquía, o desde el puerto ruso de San Petersburgo hasta Alemania.

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La volatilidad de las rutas marítimas a raíz de los crecientes conflictos geopolíticos ha beneficiado también a estos trenes, especialmente para empresas que buscan llegar rápidamente a Europa, como es el caso de los fabricantes de aires acondicionados Midea y Gree, que recortaron sus plazos de entrega desde unos 40 días hasta en torno a 15 ante la ola de calor que asola el Viejo Continente.