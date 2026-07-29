El Gobierno de Panamá propone un presupuesto para 2027 un 0,6 % mayor que el actual

Este proyecto de presupuesto, cuyo monto es histórico, como viene ocurriendo cada año, debe ser presentado ante la unicameral Asamblea Nacional (Parlamento), de 71 escaños, para su aprobación.

El incremento en 197,9 millones de dólares respecto al presupuesto modificado de 2026 "refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población", indicó un comunicado de la Presidencia.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino asegura que aplica una política de disciplina fiscal y control del gasto público, luego de que Panamá perdiera el grado de inversión por parte de Fitch en marzo de 2024 y quedara al borde de pasarle lo mismo con las también agencias calificadoras de riesgo de inversiones Moody's y Standard and Poors (S&P), que aún se lo mantienen.

Fitch explicó que retiró el grado de inversión a Panamá a raíz del cierre abrupto de una gran mina de cobre, que representaba un 5 % del producto interno bruto (PIB), y de un deterioro fiscal acumulado que impulsó "algunos de los mayores aumentos de la deuda pública/PIB y de los intereses/ingresos entre pares desde 2019 antes de la pandemia", durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En noviembre pasado, Moody's y S&P ratificaron en Baa3 con perspectiva negativa y en BBB- con perspectiva estable, respectivamente, el grado de inversión de Panamá, al exponer avances en materia de consolidación fiscal y fortalecimiento institucional impulsados por el Ejecutivo.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó este miércoles que en la propuesta para 2027 el presupuesto del Gobierno Central se reduce el 7,8 % para quedar en 16.534,5 millones de dólares, una "variación que responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado".

El titular de la cartera económica panameña detalló que el servicio de la deuda pública, o los pago periódicos que hace el Estado para cumplir con sus obligaciones financieras, se sitúa en 5.496,1 millones de dólares en 2027, el 30,8 % menos que este año "producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento", no de una reducción automática del saldo de la deuda.

Chapman dijo que el presupuesto nacional para el año entrante establece cerca de 3.400 millones de dólares para el financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico, incluidos 1.044 millones destinados al Fondo Único Solidario de la Caja del Seguro Social, donde se centralizan los ingresos destinados a financiar las prestaciones económicas, pensiones y subsidios de los asegurados.

El proyecto de presupuesto para 2027 contempla 12.564 millones de dólares en inversiones para proyectos de agua, vivienda, carreteras, transporte, salud, educación, cultura y deportes, explicó el secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza.