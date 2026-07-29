Entra en vigor prórroga de emergencia en EE.UU. que sustenta los aranceles contra Brasil

La Casa Blanca informó que la emergencia, declarada originalmente el 30 de julio de 2025 mediante la Orden Ejecutiva 14323, continuará en vigor al considerar que persisten amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense.

La prórroga no establece nuevos aranceles, pero mantiene activa la emergencia declarada bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En el aviso de continuidad, el Gobierno estadounidense volvió a acusar a las autoridades brasileñas de restringir la libertad de expresión, violar derechos humanos y perseguir políticamente al expresidente Jair Bolsonaro, su familia y sus seguidores.

El documento menciona específicamente las actuaciones del Tribunal Supremo de Brasil, al que Washington acusa de censurar contenido en internet y de perseguir a personas por ejercer la libertad de expresión.

La prórroga de la emergencia sobre Brasil ocurre en un momento en que la Administración Trump ha recurrido en las últimas semanas a distintas herramientas legales para mantener vigente su política arancelaria, después de que algunos de sus mecanismos iniciales fueran cuestionados en los tribunales del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Washington ha utilizado diferentes autoridades previstas en la legislación comercial estadounidense, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, además de poderes de emergencia, para sostener nuevas medidas contra socios comerciales.

La disputa con Brasil también se produce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales brasileñas, previstas para el 4 de octubre de 2026.

En ese contexto, Trump ha mostrado su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, a quien recibió en la Casa Blanca el 26 de mayo y con quien expresó su apoyo a su candidatura.

La visita del político brasileño a Washington y el respaldo público de Trump han reforzado la dimensión política de la tensión entre ambos Gobiernos.