Grant Thornton compra CBIZ y se perfila como quinta mayor firma de servicios profesionales

En un comunicado, Grant Thornton Advisors señaló que se trata de la mayor operación de este tipo en 25 años y que la multinacional resultante tendrá unos 7.500 millones de dólares de facturación -de los cuales 5.000 corresponden a EE.UU.- y unos 34.500 profesionales.

"La operación refuerza las capacidades basadas en inteligencia artificial (IA), el alcance multinacional, la especialización sectorial y la amplitud de servicios", indica la nota, que destaca también el "compromiso compartido con la calidad y la experiencia del cliente".

La transacción se apoya en la inversión de 1.000 millones de dólares anunciada recientemente por Grant Thornton Advisors en IA y tecnologías avanzadas, y que amplía su capacidad para ofrecer a mayor escala este tipo de soluciones, agrega.

La compra fue aprobada por el consejo de administración de CBIZ y se espera que se cierre durante el cuarto trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Según los términos divulgados, los accionistas de CBIZ recibirán 55 dólares en efectivo por título y, una vez completada la compra, esta firma dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Grant Thornton Advisors tiene previsto separar la división Beneficios y Seguros de CBIZ y convertirla en una empresa independiente "especializada en seguros, jubilación y servicios de nómina", y respaldada por el fondo New Mountain Capital.

New Mountain Capital, inversor de Grant Thornton Advisors y también impulsor financiero de la compra de CBIZ, destacó que la compañía resultante extenderá "rápidamente su plataforma líder de IA y tecnología a una mayor parte del mercado".