La 30 Feria Internacional del Libro de La Paz abre con Perú como invitado de honor

El evento, organizado por la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDLLP), se inauguró en un acto en el que participaron el presidente de esa institución, Carlos Ostermann; el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien ejerce interinamente también como ministro de Culturas, y el embajador de Perú en Bolivia, Carlos Chávez-Taffur.

Ostermann dijo a EFE que cuando concluyó la primera versión de la feria, el entonces directorio de la CDLLP dijo que ese no era el final," sino el comienzo" de una tradición que ha mantenido "viva" en estas tres décadas.

"Además de celebrar 30 años de realizar ferias, quizás lo más importante es seguir con esta fiesta del libro que está siendo esperada por muchísimas personas", sostuvo.

Ostermann destacó "la presencia del país invitado que es el Perú" y que la otra "invitada especial" este año es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).

También mencionó que más de 14 países están presentes en la feria y que la agenda incluye más de 400 actividades, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, conciertos y otros eventos culturales.

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Más de 200 expositores participan en la FIL, incluidas editoriales, librerías, ONG, instituciones públicas y privadas, embajadas, universidades y autores independientes, con una oferta literaria que va desde las novelas, investigaciones y poemarios, hasta cómics internacionales y creados en Bolivia.

La feria también rendirá homenaje a la Cinemateca Boliviana, la institución que custodia la memoria audiovisual del país, que este año cumple medio siglo de labor.

Además, está prevista la participación de una treintena de autores y gestores culturales extranjeros, como el francés Bruno Patiño, el mexicano Guillermo Arriaga, la sueca Åsa Lind y los españoles Rosario Jiménez y Marc Caellas, entre otros.

Perú dirá presente con la participación de la historiadora Natalia Sobrevilla, el abogado y ensayista Pedro Cateriano, el historiador y crítico Isaac León Frías, el escritor Willy del Pozo y el cocinero e investigador gastronómico Andrés Ugaz.

La cámara resaltó el "reencuentro" con destacados autores bolivianos radicados en el exterior, como Magela Baudoin, Maximiliano Barrientos, Giovanna Rivero, Edmundo Paz Soldán, Juan Claudio Lechín, Claudio Ferrufino-Coqueugniot y Liliana Colanzi.

Los organizadores esperan la asistencia de entre 100.000 a 120.000 personas al evento, que se realiza en el Campo Ferial Chuquiago Marka, en el sur de La Paz.

La FIL recibió en 2003 el reconocimiento de 'Patrimonio Cultural de la Ciudad de La Paz', por su impulso a la lectura y escritura, y por promover el acceso al libro legal y el apoyo a la diversidad cultural.