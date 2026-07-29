La Fiscalía de Ecuador investiga a jueces de la Corte Nacional por presuntos sobornos

El Ministerio Público señaló que el operativo, realizado en el norte de Quito, buscaba recabar indicios dentro de una causa en la que estaría involucrada una empresa china, aunque no dio más detalles al respecto.

La investigación se abrió a partir del testimonio anticipado de una persona sentenciada en el caso Plaga, una de las tramas de corrupción que revelaron la infiltración del crimen organizado en el aparato judicial y en otras instituciones estatales ecuatorianas.

La red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que presos obtuvieran la libertad, a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones, de acuerdo al Ministerio Público.

Durante los registros, los agentes incautaron computadoras, teléfonos móviles y documentación que será incorporada a la investigación, publicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en el marco de esta causa.