La NASA afirma que las quemas controladas ayudan a la supervivencia de las secuoyas

Los incendios de los últimos años causaron muchas más muertes de secuoyas de lo habitual y amenazaban su futuro, pero las quemas controladas ayudan a protegerlas al despejar la maleza, la madera muerta y otros combustibles secos, lo que reduce el riesgo de mortalidad en los grandes incendios, detalló la agencia espacial estadounidense.

El análisis, publicado este mes en la revista 'Nature Communications', demostró el valor de la teledetección de alta resolución para la conservación de especies concretas, con aplicaciones para los bosques maduros de todo el mundo.

Las secuoyas gigantes solo crecen de forma natural en las laderas occidentales de Sierra Nevada, en California (EE.UU.) y son de los árboles más grandes del planeta, superan los 90 metros de altura y los 9 de diámetro y viven más de 3.000 años, siendo una especie clave del ecosistema: actúan como sumideros de carbono, filtran el agua y dan cobijo a aves, insectos y pequeños mamíferos.

Los investigadores analizaron 26.403 secuoyas gigantes en 19 arboledas de los parques nacionales Sequoia y Kings Canyon, ambos en California (EE.UU.), tras las temporadas de incendios de 2020 y 2021, cuando ardió un total de 2,75 millones de hectáreas (6,8 millones de acres), siendo hasta el día de hoy el récord.

En esos dos años desapareció el 19% de toda la población adulta de la especie.

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El equipo científico combinó imágenes de alta resolución, mediciones láser (LiDAR) y modelos informáticos para estimar la mortalidad de las secuoyas según la gestión de cada bosque, y calculó que las quemas controladas salvaron unas 1.800 de estas coníferas.

Hasta ahora, y aunque las quemas controladas se consideran una de las mejores formas de proteger a la especie, las anteriores pruebas realizadas sobre el terreno carecían de validez.