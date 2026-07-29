Lynette Howell Taylor es reelegida como presidenta de la Academia de Hollywood

Howell Taylor comienza así su segundo mandato consecutivo, de un máximo de cuatro, con duración de un año, que permite el cargo.
La Junta también eligió a otros cinco directivos como vicepresidentes: Lesley Barber (rama de Música), presidenta del Comité de Membresía; Jennifer Fox (rama de Productores), presidenta del Comité de Premios; Lou Diamond Phillips (rama de Actores), presidente del Comité de Equidad e Inclusión; y Howard A. Rodman, de la de Guionistas, y David Dinerstein (rama de Mercadotecnia y Relaciones Públicas), vicepresidente/tesorero y presidente del Comité de Finanzas.
"Estamos profundamente agradecidos a Lynette, Lesley, David, Jennifer, Lou y Howard por su compromiso con la Academia y con nuestra comunidad cinematográfica mundial", declaró el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer en un comunicado.
"A medida que nos acercamos a nuestro centenario, me entusiasma continuar nuestra labor fundamental con la Junta Directiva y estos excepcionales directivos para apoyar a nuestros miembros, a la industria y a la misión y los programas de la Academia", añadió.
Howell Taylor es miembro de la Academia desde 2014, y se le conoce por haber producido más de 25 películas entre las que resaltan ‘A Star is Born’, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, ‘Blue Valentine’ o ‘The Accountant’.
Además, fungió como productora de la 92 edición de los Oscar junto con Stephanie Allain en 2020, por la que la nominaron a un Emmy.