Otra noche "caliente" en Marruecos con jóvenes dispuestos a nadar hasta Ceuta

Cientos de personas disfrutaban del atardecer en la playa del centro de la ciudad cuando decenas de jóvenes se lanzaron al agua, dejaron sus zapatillas en la arena y avanzaron en dirección a Ceuta, a unos 3 kilómetros a nado en línea recta, sin que los servicios de seguridad marroquíes lo impidieran.

En el horizonte, varias embarcaciones del servicio marroquí de fronteras vigilan la costa, pero tampoco su presencia disuade a los jóvenes.

"Están en cualquier lado, se confunden con los turistas, con los bañistas, y salen nadando, no hay como pararlos", explicó a EFE un viejo pescador de Castillejos, acostumbrado a rescatar a muchos jóvenes agotados mientras faena.

"Esta noche será también será movida. Esperan a la madrugada y se meten en el mar", continuó.

Será, dice el pescador, como en las noches anteriores, cuando cientos se lanzaron al mar hasta saturar las instalaciones de acogida de la ciudad de Ceuta, en una movilización inédita desde la crisis migratoria de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron al enclave español.

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Este miércoles, efectivos de Salvamento Marítimo español rescataron a 117 inmigrantes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.

Además, la Guardia Civil de Ceuta encontró los cadáveres de dos migrantes que presuntamente intentaban entrar a nado en la ciudad en los últimos días.

Entre los jóvenes que intentarán salir esta noche de Marruecos, está Mohamed, nombres supuesto de un marroquí de 22 años que llegó hoy a Castillejos desde Casablanca -a más de 400 kilómetros- con la intención de llegar a Ceuta a nado.

Mohamed muestra orgulloso en su móvil imágenes colgadas en redes sociales de amigos que ya se encuentran en Ceuta y que presumen como si hubieran logrado una "hazaña".

Como él, hay niños desde 12 años dispuestos a lanzarse al mar, llegados de pueblos del interior del país, o de ciudades grandes como Marrakech o Fez, a cientos de kilómetros de distancia.

Precisamente los mensajes colgados en redes sociales por jóvenes que han migrado a España funcionan como un efecto llamada para convencer a otros de lanzarse, sostiene el presidente del Observatorio del Norte de Derechos Humanos, Mohamed Benaissa.

Benaissa, en declaraciones a EFE, atribuyó esta ola migratoria a la temporada estival y a la reciente decisión del Tribunal Supremo de España de prohibir las devoluciones en caliente de migrantes que llegaron a nado al país.

"El último intento está vinculado a la decisión del Supremo español que se estaba comentando mucho en las redes sociales", señaló.

La Instancia Democrática Marroquí de Derechos Humanos expresó su "profunda preocupación" por la situación de la juventud en el país y calificó de "fracaso político" el intento colectivo de personas de llegar a nado a Ceuta.

"Lo que está ocurriendo no es un hecho aislado ni una crisis pasajera, sino el resultado directo de un fracaso político estructural y de la acumulación de políticas públicas injustas que han profundizado las desigualdades sociales", denunció la asociación marroquí en un comunicado publicado en su cuenta en Facebook.

El Estado asume una "responsabilidad política plena por la situación actual" ante "la ausencia de una verdadera visión social", denunció la organización, que criticó también "el recurso a un enfoque de seguridad para afrontar los problemas sociales".

La actual crisis migratoria coincide con la celebración del 27 aniversario de la entronización de Mohamed VI, que este miércoles no aludió a la situación en su discurso y presidirá el jueves en la localidad de M'diq (Rincón), unos 20 kilómetros al sur de Castillejos, una recepción oficial.