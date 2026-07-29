Peña aterriza en Quito para reunirse con Noboa y reforzar la cooperación Ecuador-Paraguay

Peña y su esposa, Leticia Ocampos, fueron recibidos en torno a las 21:00 hora local (02:00 GMT) a su llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito por el canciller de Ecuador, Roberto Kury.
La agenda oficial del mandatario incluye la firma de documentos sobre mecanismos de extradición y cooperación judicial, servicios aéreos, reconocimiento de licencias de conducir e intercambio de información, capacitación y estrategias en seguridad.
Además, ambos Gobiernos suscribirán acuerdos sobre cooperación técnico-militar e intercambio de experiencias; empoderamiento y protección de las mujeres, y una declaración conjunta.
Según explicó la Cancillería el pasado lunes, la visita busca consolidar una "alianza estratégica para el desarrollo" entre ambos países y avanzar en objetivos comunes relacionados con la seguridad, el comercio, la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.
Antes de reunirse en Quito, Peña y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encontraron en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori que se realizó este martes en Lima, en Perú.
Los Gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar la visita a inicios de julio, durante una reunión entre el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, y el embajador paraguayo en Quito, Roberto Benítez.
La llegada de Peña ya había sido anunciada en abril durante la visita que realizó a Quito el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que el Gobierno ecuatoriano le pidió al Ejecutivo paraguayo que declarara como "grupos terroristas" a algunas bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y poderosas del país andino.