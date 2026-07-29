Save the Children recibe a casi el triple de niños desnutridos en el centro-sur de Somalia

“En total, el centro de estabilización atendió a 1.405 niños entre enero y junio de 2026, un aumento del 177 % en comparación con los 507 niños atendidos hace un año”, indicó un comunicado de la ONG.

Solo en junio pasado ingresaron 400 menores que padecían “desnutrición aguda grave”, casi el triple de los 143 atendidos en enero de este año.

De acuerdo con Save the Children, la crisis de hambre en Baidoa -dentro de la región de Bay- se vio impulsada por las lluvias escasas que generaron pérdidas en las cosechas y el ganado, junto con la disminución de la ayuda internacional, el aumento de precios en los alimentos y la reducción del poder adquisitivo.

“Dependemos en gran medida de la asistencia humanitaria de organizaciones como Save the Children. Si esa asistencia disminuye, no podremos seguir prestando servicios esenciales. Escasearán los medicamentos y los equipos, y muchos niños cuyas vidas podrían haberse salvado no recibirán el tratamiento que necesitan”, afirmó Mustaf, un médico del centro de estabilización de Baidoa respaldado por la organización.

Según datos de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), en mayo pasado alrededor de la mitad de los niños menores de cinco años en Somalia enfrentan desnutrición aguda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el director de Save the Children en Somalia, Mohamud Mohamed Hassan, recordó que “hace quince años, el mundo vio morir a los niños de Somalia en una hambruna que las alertas tempranas no lograron detener”.

“Hoy esas alertas vuelven a parpadear en las mismas regiones, y los niños que llegan a nuestro centro en Baidoa están más gravemente enfermos de lo que hemos visto en años”, añadió.

Somalia declaró la hambruna el 20 de julio de 2011, la cual mató a casi 260.000 personas de las cuales la mitad eran niños menores de cinco años.

“Sabemos cómo prevenir esto. Lo que falta no es conocimiento, sino financiación y rapidez. Si la asistencia llega ahora a la región de Bay, estos niños se recuperarán y volverán a casa. Si llega tarde, estaremos contando un costo que en 2011 prometimos no repetir jamás. El mundo tiene que actuar ahora con esa urgencia”, expresó Hassan.

El Gobierno Federal de Somalia declaró la emergencia por sequía en noviembre de 2025, su primera declaración de este tipo desde que el país evitó por muy poco la hambruna en 2022.