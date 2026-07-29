Tribunal caribeño dicta reanudar extradición a EE.UU. de líder opositor de Guyana

El CCJ había admitido la solicitud de una autorización especial para recurrir la resolución, pero desestimó el recurso de fondo, dejando sin modificar las resoluciones de los tribunales inferiores.

Mohamed y su padre, ambos empresarios del sector del oro, fueron sancionados por Estados Unidos en junio de 2024 por no incluir más de 10.000 kilogramos de oro en declaraciones de importación y exportación, a fin de eludir el pago de más de cincuenta millones de dólares en aranceles aduaneros al Gobierno de Guyana.

Se enfrentan a once acusaciones ante un tribunal de Florida por fraude postal y electrónico y evasión fiscal.

Las vistas de extradición se suspendieron en marzo de este año, ya que ambos recurrieron las sentencias del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación de Guyana, en las que se cuestionaba la parcialidad del ministro del Interior y la emisión de la "Autorización Para Proceder" (ATP, en inglés), el documento que inicia el proceso de extradición.

Padre e hijo argumentaron que todo el proceso estaba influido políticamente por sus oponentes y era nulo debido a la parcialidad del ministro, así como del fiscal general y del vicepresidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero este miércoles, el CCJ dictaminó que las impugnaciones deben presentarse después de la fase de acusaciones y que el sesgo político no anula el ATP.

Asimismo, señaló que el ministro del Interior había seguido los trámites requeridos por la ley que regula los procedimientos de extradición.

"Sus señorías consideraron que los demandantes no han impugnado el proceso que condujo a la emisión de la ATP", leyó el juez del CCJ.

Azruddin Mohamed fue reconocido como líder de la oposición del país tras las elecciones generales y regionales de 2025.

El partido que lidera, We Invest in Nationhood (Invertimos en la Nación), obtuvo la mayoría de los escaños de la oposición en las elecciones del año pasado y se convirtió en el principal partido de la oposición al Gobierno de Guyana encabezado por el presidente Irfaan Ali.