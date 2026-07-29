TSMC admite que llevará "cierto tiempo" calibrar equipos de su planta en Japón tras sismo

"En estos momentos estamos inspeccionando los equipos y llevando a cabo las labores de recuperación. Debido a la fuerza sísmica relativamente elevada de este terremoto, TSMC prevé que se necesitará cierto tiempo para las inspecciones y calibraciones correspondientes", señaló la tecnológica en una declaración difundida el miércoles.

Tras la evacuación preventiva del personal de la planta, TSMC confirmó que las estructuras de la fábrica son "seguras" y que el suministro de agua, la electricidad y los sistemas de seguridad laboral "funcionan con normalidad", de acuerdo con el mismo comunicado.

La compañía taiwanesa también señaló que ha asegurado "recursos" para apoyar a Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) -conglomerado que opera la planta y que es controlado mayoritariamente por TSMC- y recalcó que el envío de materias primas "se desarrolla con normalidad".

Por su parte, la obra de construcción de la segunda fábrica de JASM en Kumamoto "no se vio afectada", y los trabajos de construcción se reanudaron el miércoles tras nuevas inspecciones.

"En estos momentos estamos evaluando el impacto y en estrecha comunicación con los clientes afectados", concluyó el comunicado.

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La primera fábrica de Kumamoto, cuya producción en masa comenzó a finales de 2024, se centra en chips de 12 a 28 nanómetros para los sectores automotriz e industrial, mientras que la segunda planta producirá semiconductores con tecnologías de proceso de 3 nanómetros, en respuesta a la fuerte demanda de la inteligencia artificial (IA).

Esta prefectura del suroeste de Japón registró a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes un terremoto de magnitud 7,1 que provocó la muerte de, al menos, 28 personas, según el balance más reciente de las autoridades.