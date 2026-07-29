Uruguay dialoga con Estados Unidos para recibir personas deportadas

Así lo confirmaron este miércoles a la Agencia EFE fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que detallaron que por el momento se trata solo de un diálogo abierto desde hace muchos meses, pero que no hay ningún acuerdo cerrado.

Asimismo, apuntaron que Uruguay no es el único que mantiene un diálogo sobre este tema con Estados Unidos, sino que varios países de Latinoamérica y el Caribe lo están haciendo.

Según datos del último censo, en Uruguay viven unos 120.000 migrantes. La mayoría de estos son argentinos, seguidos por venezolanos y cubanos.

Asimismo, se estima que las personas que nacieron fuera del país que arribaron en el período 2018-2023 asciende a unas 44.000.

En el año 2024, Uruguay creó el programa de Residencia por Arraigo, que permitió regularizar la situación de unos 20.000 migrantes -la mayoría de estos nacidos en Cuba- que de esa forma podían tramitar la residencia.

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Esto fue celebrado en su momento por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En el año 2025, Uruguay recibió más de 16.000 pedidos de refugio y en abril de este año contaba con un atraso de 30.000 solicitudes que aún no habían sido tramitadas, según informó en ese momento la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien reconoció en eso "un desafío enorme".