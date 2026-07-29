Uruguay registró 739 diagnósticos de infección por VIH en 2025, 93 menos que en 2024

Se estima que 17.000 personas viven con VIH en Uruguay, aunque son 16.118 las que conocen su estado serológico (el 94,8 %), indicó el informe que presentó la cartera de salud en el marco del Día Nacional de Respuesta al VIH.

El informe reporta que 104 personas murieron por causas vinculadas al VIH/SIDA en el 2025, lo que representa una tasa de mortalidad de 3 cada 100.000 habitantes.

Tomando el sexo biológico, los hombres representan el 70,6 % de los nuevos diagnósticos de los últimos cinco años. En 2025, 526 fueron hombres y 213 fueron mujeres y entre los fallecidos hubo 64 hombres y 40 mujeres.

Además, el grupo etario con mayor incidencia fue el comprendido entre los 25 y los 44 años, con una tasa de 38,95 cada 100.000 habitantes y la mediana de edad de los nuevos diagnósticos fue de 38 años.

A nivel geográfico, las tasas más altas de nuevos casos se registraron en los departamentos (provincias) de Flores, Montevideo, Maldonado, Salto, Artigas y Soriano.

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El 99,68 % de los casos notificados fueron por transmisión sexual aunque se reportó un caso de transmisión "vertical embarazo-parto". Sobre este último punto la cartera destacó que en los últimos cinco años la transmisión vertical se mantuvo por debajo del 2 %.

En total, los prestadores de salud y laboratorios realizaron 555.110 pruebas de VIH y el porcentaje de positividad se situó en 0,13 %.

Hasta diciembre de 2025, 13.033 personas estaban en tratamiento, lo que representó el 80,86 % de los diagnosticados.