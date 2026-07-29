Venezuela condecora a coordinador residente de la ONU Gianluca Rampolla al culminar misión

"Han sido años intensos, desafiantes, pero por encima de todo profundamente humanos, porque si hay algo que aprendí muy pronto y que sigo sintiendo cada día es que Venezuela no se puede explicar, hace falta vivirla", dijo Rampolla durante el lanzamiento de un plan de 60 días para evaluar las necesidades de recuperación tras el doble terremoto del 24 de junio en el país.

La condecoración, que lleva por nombre 'Orden Francisco de Miranda', puede ser entregada a venezolanos y extranjeros, y es destinada a premiar los servicios hechos a la ciencia, al progreso del país y al mérito sobresaliente.

"Cierro este ciclo con una profunda gratitud a mi equipo de Naciones Unidas por su compromiso incansable", agregó Rampolla, quien dejará el país la semana que viene, más de un mes después de los terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 que han dejado más de 5.500 fallecidos.

Tres días después del doble sismo, Rampolla informó que el organismo había instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira, el más devastado, para atender a los heridos afectados.

Previo a la condecoración, el Gobierno de Venezuela y la ONU anunciaron un plan conjunto de 60 días para evaluar las necesidades de recuperación tras los terremotos. El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos.