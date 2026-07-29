Warsh asegura que la Fed "no dudará en actuar" para contener la inflación

"Quiero subrayar, por supuesto, que las decisiones de este comité son de gran importancia y que, cuando sea necesario y oportuno, no dudaremos en actuar", declaró Warsh en rueda de prensa.

El responsable del banco central estadounidense aseguró que "no existe un objetivo de inflación flexible" para el comité y que el "único" índice que contemplan es el máximo del 2 %, un mandato de la Fed.

"Para algunos hogares, empresas y profesionales del mercado, cinco años de inflación elevada han dejado una impresión errónea —difícil de disipar— de que el objetivo implícito de inflación de la Reserva Federal era, de algún modo, superior al 2 %", dijo.

Pese a la inflación persistente y la incertidumbre por la escalada del conflicto en Oriente Medio y un previsible aumento de los precios de la energía, la FOMC decidió mantener sin cambios los tipos.

"La decisión que tomamos hoy —la que discutimos en esa sala— fue lo más alejado de la inercia que pueda imaginar; aunque en este preciso instante se tratara de una elección puntual entre dos alternativas —cuyos resultados ya conocen—, debo decirles que el debate fue mucho más sólido y que nuestra reflexión sobre la mejor manera de alcanzar ese objetivo ha avanzado", argumento.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió rebajar los tipos la víspera del inicio de la reunión del FOMC, que presidió por segunda vez Warsh, tras remplazar en mayo a Jerome Powell con el apoyo del mandatario republicano que espera una política monetaria más flexible.

"Es fantástico. Es un tipo brillante, inteligente. Sabía que le encantaría ver tipos de interés más bajos, pero tiene una junta —una junta política— y ellos quieren mantener los tipos altos", valoró sobre Warsh este miércoles Trump en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.

A diferencia de la reunión de junio, en la que se mantuvieron los tipos por unanimidad, en la votación de hoy tres de los doce miembros de la Junta de Gobernadores votaron en contra de la decisión.

Durante las semanas previas, gobernadores como Christopher Waller, abrieron la puerta a una posible subida de los tipos tras un mes de junio en el que la inflación se situó en el 3,5 %, por debajo de lo pronosticado pero lejos del 2 %, y la inflación PCE de gastos de consumo personal duplica al objetivo.

Warsh defendió hoy la "impresionante resiliencia" de la economía estadounidense pese a las "recientes perturbaciones" y consideró que las tendencias "son positivas y revelan un crecimiento sólido".

"Creo que es incorrecto afirmar que los mercados no han reaccionado porque hoy no hemos tomado medidas; los mercados están reaccionando en tiempo real" afirmó y advirtió: "De cara al futuro, tenemos decisiones importantes que adoptar sobre la tasa de política monetaria".