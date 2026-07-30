Activistas indonesios de la flotilla denuncian a Netanyahu por maltratos durante detención

El abogado Shaleh al Ghifari, que representa a los demandantes, aseguró este jueves a EFE que solicitaron formalmente a la Fiscalía indonesia investigar los presuntos delitos de "secuestro y tortura cometidos por soldados israelíes" en contra de ciudadanos del país asiático que formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Las presuntas víctimas -prosiguió el jurista- entregaron un informe en el que describen "la interceptación y el secuestro de una embarcación humanitaria en aguas internacionales por fuerzas israelíes", que en mayo bloquearon decenas de barcos e impidieron a cientos de activistas llegar hasta el enclave palestino.

Asimismo, el escrito narra "el uso de violencia e intimidación contra los voluntarios, arrestos y detenciones arbitrarias, actos de tortura -mediante palizas, patadas y descargas eléctricas-, trato degradante e inhumano, así como otras acciones que causaron sufrimiento físico y mental a ciudadanos indonesios".

Estas acciones, subrayó el abogado, "violan el derecho internacional" y "cumplen con los elementos de presuntas violaciones graves de derechos humanos, en forma de crímenes de lesa humanidad".

Indonesia alberga la mayor población musulmana del mundo y no reconoce al Estado de Israel ni mantiene relaciones con el Gobierno de Netanyahu, al que ha acusado públicamente por los ataques militares contra Gaza y la población palestina en general.

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Las autoridades de países como Italia, Australia y Francia han iniciado investigaciones formales después de que activistas de esos países, también detenidos por soldados israelíes en mayo, denunciaran malos tratos en los centros de reclusión.

Según la Global Sumud Flotilla, que organizó la misión fallida a Gaza, al menos 15 activistas sufrieron agresiones sexuales en Israel, mientras que decenas resultaron heridos tanto en las celdas como en los operativos para interceptar los barcos.