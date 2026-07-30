Administración Trump exige a dos estados demócratas revisar políticas de género escolares

"California y Washington mantienen políticas y directrices —e incluso han emprendido acciones legales contra sus propios distritos escolares— para presionar a las escuelas y a los educadores a ocultar los expedientes estudiantiles a los padres", indicó el Gobierno estadounidense en un comunicado.

Esta exigencia responde a recientes fallos judiciales federales que determinaron que los padres ostentan la autoridad primaria en la crianza y que las directrices estatales de ocultar la transición de género vulneran sus derechos constitucionales.

Las decisiones en los tribunales "han reforzado el compromiso del Departamento de proteger a los estudiantes del adoctrinamiento radical en las escuelas primarias y secundarias", agregó el escrito.

"Las escuelas deben poner fin a la práctica de ocultar información vital sobre los estudiantes a los padres que los aman", indicó por su parte el director de la Oficina de Políticas de Privacidad Estudiantil, Frank Miller.

La Oficina exigió además a ambos estados detallar de inmediato sus planes de revisión normativa.

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Esta medida se enmarca en una ofensiva del Gobierno del presidente Donald Trump contra dos bastiones demócratas que inició el año pasado con las primeras investigaciones estatales bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), que otorga potestad al Departamento de Educación para inspeccionar expedientes y controlar su divulgación.