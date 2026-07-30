Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su homólogo sobre Ceuta

"Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista", ha señalado Albares en un mensaje en la red social X en el que se hace eco de esas palabras de Tajani.

Unas palabras en las que relaciona los hechos de Ceuta con el proceso de regularización de inmigrantes que ha habido en España.

"La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani en la misma red social.

Ante ello, Albares ha subrayado que los hechos de Ceuta tienen relación con una sentencia del Tribunal Supremo (en alusión a la que determina que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla) y no tiene nada que ver con el proceso de regularización.

Por todo ello, ha anunciado que convoca al embajador italiano para expresarle su rechazo a esas declaraciones de Tajani.

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Fuentes del Gobierno han insistido en ello y han asegurado que es falso que alguna persona que haya cruzado en estos días a Ceuta pueda acogerse a este proceso ya que este exige unos requisitos muy definidos, como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en España cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud.

Esta crisis han reiterado que tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes.

De la misma forma, subrayan que esta crisis migratoria no es la primera ni será la última en Europa, y que el Gobierno aboga por una gestión eficiente de estos procesos, con respeto a la legalidad española, europea, internacional y a los derechos humanos.

El Gobierno afirma que agradece la solidaridad europea y rechaza el uso demagógico y partidista de situaciones como la que se está viviendo en Ceuta.