Autoridades colombianas capturan a cinco implicados en crimen de joven embarazada

Según informó la Fiscalía, "los presuntos implicados fueron capturados en diligencias de allanamiento y registro adelantadas en Cali y Tuluá", en el departamento del Valle del Cauca.

Le entidad precisó que en los operativos fueron incautados varios teléfonos celulares y una motocicleta, que se presume fueron utilizados en el crimen de la joven que desapareció el pasado 16 de julio, luego de salir de casa de unos familiares en Cali y abordar una motocicleta conducida por una mujer, según quedó registrado en un video de una cámara de seguridad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reaccionó a la captura de los implicados, cuya identidad aún no ha sido revelada por la Fiscalía, y manifestó que "ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad".

"Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia", añadió el mandatario local.

El caso de Potosí ha causado consternación en Colombia luego de que la madre de la joven, Alba Rubí Gómez, denunciara que el cadáver de su hija, hallado cuatro días después en una zona rural en las afueras de Cali llamada La Buitrera, estaba sin la bebé que esperaba.

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"Cuando la encontramos, juraba que ella tenía su bebé en el vientre. Ya al momento de ir a recoger su cuerpo para darle su último adiós pregunté por la bebé (...) pero cuando insistí me dijeron que lamentablemente la bebé no la tenía", declaró la mujer a medios locales.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, que tomará posesión del cargo justamente en Cali el próximo 7 de agosto, también condenó este crimen y anunció que una vez asuma el poder la consigna y la política pública será proteger a las mujeres "y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño".