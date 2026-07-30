Banco Central de Uruguay pide vencer al "miedo financiero" tras los elogios del FMI

Este llamado se enmarca en la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien elogió la resiliencia macroeconómica del país y aconsejó a los uruguayos mantener la estabilidad, pero actuar con mayor "valentía".

En una rueda de prensa tras el encuentro con Georgieva, Tolosa destacó que la titular del FMI valoró la solidez de la economía uruguaya, capaz de absorber los choques de un entorno global marcado por la incertidumbre geopolítica.

En materia de política monetaria, la líder del FMI sugirió no apresurarse a fijar una meta de inflación más baja que la actual de 4,5 % y aconsejó esperar a que se disipen los impactos externos.

Tolosa coincidió con esta postura y adelantó que, aunque la inflación podría subir levemente en los próximos meses, se mantendrá en el rango de tolerancia y convergerá a la meta el próximo año.

El miércoles, Tolosa había profundizado en los problemas estructurales locales durante su discurso en las Jornadas Anuales de Economía. Advirtió que las decisiones financieras de los uruguayos están dominadas por el "miedo" y las cicatrices de episodios traumáticos, como la crisis del año 2002.

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Esta actitud genera lo que denominó la "paradoja de la cautela". Al buscar refugio, los ciudadanos priorizan los depósitos a la vista y en dólares, una estrategia que, a largo plazo, les provoca grandes pérdidas de poder adquisitivo frente a la inflación y los expone a una alta volatilidad cambiaria.

A nivel colectivo, este conservadurismo asfixia el crédito disponible, reduce la inversión del sector empresarial y restringe el acceso de las familias a préstamos hipotecarios, actuando como un freno directo para el crecimiento del país.

Tolosa evidenció la brecha entre la visión externa e interna ya que, mientras los mercados internacionales otorgan a Uruguay un riesgo país en mínimos históricos, los locales perciben un entorno frágil.

"Los mercados creen que Uruguay es Francia; los uruguayos creen que es el Congo o Nicaragua", ilustró el presidente del BCU.

Para revertir esta cultura financiera defensiva, el BCU anunció la creación de una nueva Unidad de Salud y Cultura Financiera, un organismo que buscará educar a la población y mejorar la arquitectura de sus decisiones económicas.