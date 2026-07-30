Brasil aprueba línea de crédito para aerolíneas impactadas por el alza de los combustibles

Los créditos están destinados a reforzar el capital de giro y a aumentar la liquidez de cuatro aerolíneas que ofrecen vuelos nacionales, informó en un comunicado el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el brazo de fomento del Gobierno brasileño.

La financiación utilizará recursos del Fondo Nacional de Aviación Civil y estará disponible para las compañías Azul, Gol, Latam Brasil, que son las tres mayores del país, y para la aerolínea regional Abaeté.

Las tres mayores empresas podrán acceder a préstamos por hasta 2.700 millones de reales (531,6 millones de dólares) cada una, mientras que Abaeté tendrá un límite de hasta ocho millones de reales (1,6 millones de dólares).

Según el BNDES, la medida busca aliviar las dificultades financieras generadas por el encarecimiento del queroseno de aviación.

El banco recordó que el conflicto en Oriente Medio generó un fuerte salto en la cotización internacional del petróleo, lo que provocó que el precio del combustible de aviación prácticamente se duplicara hasta mayo de este año.

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Los préstamos tendrán una tasa fija del 4 % anual, a la que se añadirá el margen del BNDES, por lo que su costo será muy inferior al del mercado.

El plazo total de pago será de hasta 60 meses, con un período de gracia de 12 meses antes del inicio de los pagos.

El presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, afirmó que la iniciativa pretende evitar que el aumento de los costos del combustible comprometa la operación de las compañías y termine afectando a los pasajeros y la conectividad del país.

Añadió que el objetivo de la iniciativa del BNDES es preservar las rutas, especialmente las regionales, y mantener las condiciones para que los brasileños continúen viajando.

El sector aéreo brasileño considera el combustible como su principal componente de costos, junto con el tipo de cambio, debido a que gran parte de sus gastos está denominada en dólares.

El encarecimiento del queroseno de aviación por la subida del petróleo elevó la presión sobre la liquidez de las empresas en un momento en que la demanda de pasajeros continúa creciendo tras la recuperación del tráfico aéreo posterior a la pandemia.