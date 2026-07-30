Canciller de Panamá expresa preocupación por connacionales presentes en guerra en Ucrania

Martínez-Acha habló del tema al ser consultado por los medios bolivianos en una rueda de prensa en La Paz dentro de la visita de una Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que es parte, para dialogar con distintas autoridades y sectores sobre las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio.

"Como panameños estamos preocupados, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograr que aquellos que siguen activos en el frente puedan regresar y también, lamentablemente sabemos que tenemos fallecidos, repatriar los cuerpos", declaró.

También aseguró que la Cancillería panameña ha realizado "varias gestiones" ante la Embajada de Rusia en su país y mediante su representación diplomática en Moscú.

"Consideramos que en muchos casos ha habido una intermediación privada, quizás algunos sí firmaron un contrato con conocimiento y quizás otros no sabían a lo que se enfrentaban", indicó.

Ante la consulta de si la OEA podría abordar el tema de los reclutamientos para esta guerra, Martínez-Acha aclaró que puede hablar a nombre de su país, pero que "podría ser, si los miembros de la OEA lo consideran oportuno, tener una comisión que toque ese tema".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Fiscalía de Panamá informó el martes que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, en la que al menos un nacional del país centroamericano ha muerto según el Gobierno.

El Ministerio Público no aclaró si una de estas investigaciones está relacionada con la muerte de un ciudadano panameño, confirmada por la Cancillería, que cifró el viernes pasado en al menos 15 los nacionales que han ido a la guerra de Ucrania.

En Bolivia, la Fiscalía también abrió cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para la guerra contra Ucrania, por el delito de "trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos".

Además, la Cancillería informó la semana pasada que tiene registro de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia.

En abril también se conoció el caso de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania.