Cerrada frontera entre España y Marruecos en Melilla por intentos de entrada inmigrantes

Fuentes policiales han informado a EFE de que los intentos de entrada irregular de migrantes se han producido, además de en la frontera de Beni Enzar, por el antiguo paso fronterizo de Barrio Chino, que lleva inoperativo desde la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020.

Precisamente la frontera de Barrio Chino fue donde se produjo el último intento de entrada masiva a Melilla el 24 de junio de 2022, con el trágico salto a la valla en el que murieron, al menos, 23 migrantes, según datos oficiales de Marruecos y que las ONG elevaron por encima incluso del centenar.

Las sirenas y luces de emergencia de los coches patrulla de la Guardia Civil han vuelto a esta zona por un intento de entrada en el que, según ha podido observar EFE, varios migrantes han logrado encaramarse a la valla del antiguo puesto fronterizo, cuyos tornos y otros elementos del control fueron desmantelados hace varios meses.

Se han efectuado disparos para tratar de contener el intento de entrada, marcado por un fuerte despliegue de seguridad y mucho ruido entre las detonaciones y los gritos de los migrantes y los numerosos efectivos policiales que estaban actuando en la zona.

Otro de los puntos donde se han producido intentos de entrada ha sido el dique sur, que hace las veces de frontera terrestre y marítima entre España y Marruecos en la zona sur de la ciudad autónoma y que este jueves había sido cerrado al tránsito como medida de seguridad.

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También había un importante despliegue de seguridad a lo largo del dique y el paseo marítimo, en el que han intervenido vehículos de la Policía Militar, además de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, encargada, sobre todo, de cortar los accesos por carretera a las zonas donde se han producido los intentos de entrada.

Numerosos curiosos se han acercado hasta la playa para ver a los migrantes que llegaban a nado, parte de los cuales se han adentrado en el casco urbano a la carrera por el barrio del Hipódromo, tal y como ha podido presenciar EFE.

Los primeros momentos de tensión se han vivido en la frontera de Beni-Enzar, donde se habría producido un intento de entrada a la carrera y se han escuchado numerosos disparos, algunos de ellos visibles en el cielo oscuro de la noche por el humo.

Fuentes policiales han indicado a EFE que las fuerzas de seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla.

Tal y como ha podido observar EFE, efectivos policiales españoles han conducido a varios grupos de personas desde la zona fronteriza y el trasiego de patrullas policiales ha sido constante, dirigiéndose al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también ha sido supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros.

Varias ambulancias se han trasladado hasta la frontera, al igual que decenas de personas que han seguido los acontecimientos con expectación en las inmediaciones, donde han compartido vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.

Hasta la zona se ha desplazado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.

Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también se ha desplazado a algunas de las zonas donde se han producido los intentos de entrada y, según ha calculado en declaraciones a la Cadena COPE, habrían conseguido acceder a la ciudad “unos 300, 400 como mucho” por vía terrestre y marítima.