Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla por intentos de entrada ilegales

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuentes policiales han indicado a EFE que las Fuerzas de Seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla.

Tal y como ha podido observar EFE, el trasiego de patrullas policiales es constante, al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también está siendo supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros.

Al menos dos ambulancias se han trasladado hasta la frontera y permanecen en la zona de seguridad en estos momentos.

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Decenas de personas permanecen con expectación en las inmediaciones del paso fronterizo, donde comparten vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.

Hasta la zona también se ha desplazado la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.