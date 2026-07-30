Chile y Corea del Sur acuerdan estudiar posible modernización de tratado de libre comercio

"Las relaciones bilaterales entre ambas naciones atraviesan por un momento ejemplar, pero los nuevos desafíos nos exigen volver a mirar nuestros acuerdos para fortalecerlos", indicó Kast en una declaración conjunta desde La Moneda (sede del Gobierno chileno).

El mandatario ultraderechista indicó que resolvió con su homólogo surcoreano "promover el relanzamiento de la Comisión Económica del Tratado de Libre Comercio, cuyo último encuentro tuvo lugar en el año 2015, con la finalidad de trabajar conjuntamente y explorar una hoja de ruta para modernizar y potenciar nuestra relación".

Los gobernantes también suscribieron cinco memorándums de entendimiento en materias de cooperación minera, seguridad pública, seguridad marítima, investigación antártica y promoción de inversiones y comercio.

“Nuestros países están geográficamente distantes y separados por el océano más grande del mundo, el Océano Pacífico, pero existe un proverbio coreano que dice que un vecino cercano vale más que un pariente lejano", apuntó por su parte Lee Jae.

Kast también mencionó el boom de la cultura surcoreana en el país e invitó a Lee Jae a visitar Antártica.

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"Este año celebramos el décimo aniversario del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea, y queremos dar un paso más en esa alianza", afirmó el chileno, que posteriormente posó con Lee Jae haciendo el famoso "corazón coreano", es un gesto que se hace cruzando el dedo pulgar y el índice y que se hizo famoso gracias a la música K-Pop y las series de televisión de Corea del Sur.

En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 6.991 millones de dólares, según datos oficiales.

Las exportaciones chilenas sumaron 5.187 millones de dólares, mientras que las importaciones provenientes de Corea del Sur llegaron a 1.804 millones.

Chile y Corea mantienen relaciones diplomáticas desde 1962 y el TLC fue el primer acuerdo comercial de este tipo suscrito por Corea del Sur y el primero entre países de Asia y América Latina.

Se trata del segundo mandatario extranjero que visita La Moneda desde que Kast llegó al poder el pasado marzo. El primero fue el presidente de República Checa en abril.