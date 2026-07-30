Cientos de militares se encuentran en Panamá para el ejercicio multinacional Panamax 2026

El Ministerio de Seguridad Pública informó este jueves que hasta el momento han llegado a Panamá fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

"Estos contingentes han llegado con equipos, armamento y entre todos suman aproximadamente 500 efectivos especializados. La cifra representa un 30 % del total de 1.700 uniformados que se espera participen en las maniobras", indicó un comunicado oficial.

La cartera de Seguridad Pública panameña agregó que en los próximos días se espera el arribo de las misiones militares de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

"Los ejercicios Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Se realizan simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, con un fuerte componente logístico", explicó la fuente gubernamental.

Estas maniobras, sostuvo el Ministerio de Seguridad Pública, permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes, así como la protección de infraestructuras críticas de la región.

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La presencia de tropas multinacionales en Panamá "reafirma el papel estratégico del país como punto de encuentro para la seguridad continental", añadió.