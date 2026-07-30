Ciudad española pide cerrar la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE, y cientos de ellos saltaron las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías.

La medida solicitada fue acordada en una Junta de Portavoces de la Asamblea de la Ciudad Autónoma convocada con carácter “extraordinario y urgente” a raíz del “salto cualitativo” que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes a Ceuta, agravada en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el espigón del Tarajal.

La Junta de Portavoces acordó solicitar que se cierre la frontera a raíz de esta situación como una medida “urgente e inaplazable” y la declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional.

Asimismo, la Junta de Portavoces demanda el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana.

Al mismo tiempo, transmitió al conjunto de la ciudadanía “serenidad y calma”.

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“No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante”, añadió la Junta.