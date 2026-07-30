Condenados siete exmilitares serbios a un total de 94 años por crímenes de guerra

El tribunal de la provincia de Split sentenció a 16 años de prisión al ex general del Ejército Popular Yugoslavo (JNA) y comandante de la 221 Brigada Motorizada, Borislav Djukic, que fue el único presente ante la justicia, según informó la agencia de nacional Hina.

Los demás exmilitares, comandantes de las milicias de la rebelde antigua 'República Serbia de Krajin', fueron juzgados en rebeldía. Tres fueron condenados a 16 años de prisión cada uno , y otros tres a diez años de prisión cada uno.

El tribunal examinó numerosas y exhaustivas pruebas que, según su dictamen en primera instancia, confirmaron que los comandantes participaron activamente en la realización de operaciones militares dirigidas contra la población civil, como asesinatos, violaciones, torturas, expulsiones y saqueos.

Precisó que durante las operaciones de las unidades serbias cerca de Sibenik, 118 civiles fueron asesinados, cientos de personas resultaron heridas, decenas de mujeres fueron violadas, 3.500 edificios fueron destruidos o gravemente dañados, incluidas 20 iglesias católicas, y 14.000 personas que no eran de nacionalidad serbia fueron expulsadas.

Según el veredicto, el proceso judicial determinó que Djukic y los demás condenados emitieron órdenes para el bombardeo indiscriminado de objetivos civiles y que, tras tomar el control de pueblos y aldeas en el interior de Sibenik, no impidieron o permitieron directamente los crímenes cometidos contra la población civil croata".

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La acusación fue publicada hace diez años, pero debido a la muerte del octavo acusado, el proceso fue suspendido y ha sido concluido hoy en primera instancia.