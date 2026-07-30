Continúa el mismo ritmo de entradas de personas a Ceuta a través de frontera del Tarajal

Miles de personas continúan accediendo de forma clandestina, encontrándose en los grupos familias completas así como muchos menores de edad que han entrado con sus padres o bien de forma individual.

La Guardia Civil mantiene un operativo especial en la zona, con la intención, sobre todo, de controlar los accesos de personas y vehículos a la frontera, principalmente de los magrebíes que participan en la Operación Paso del Estrecho (OPE).

La situación ha motivado que la frontera haya registrado este jueves un escaso movimiento de entradas y salidas ya que muchos viajeros han optado por cancelar sus desplazamientos o bien realizarlos por otras rutas alternativas.

Mientras tanto, la practica totalidad de la población ceutí permanece en el interior de sus hogares debido a la gran cantidad de personas que andan deambulando por las calles.

La entrada masiva ha motivado que comercios, bares, restaurantes y quioscos, además de grandes superficies, hayan optado por permanecer cerrados esta tarde para evitar posibles complicaciones derivadas de la gran presencia de personas, la mayoría de ellas únicamente con bañadores o trajes de baño.