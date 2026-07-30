Continúan los bloqueos de manifestantes a instituciones gubernamentales en Libia

En los últimos cinco días, grupos populares organizados bloquearon, además, los accesos y trabajos del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del de Planificación, el de Juventud, el de Gobernanza Local y la sede de la Autoridad Anticorrupción y la de Aeropuertos.

Además, el pasado lunes, paralizaron parte de las operaciones de la Compañía General de Electricidad de Libia y tomaron las instalaciones de varias empresas petroleras y gasísticas, donde cerraron "las líneas de gas utilizadas para operar en las centrales eléctricas, lo que podría provocar un apagón total y el colapso de la red", según las autoridades.

Ante esta crisis, el primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba, ordenó la intervención de efectivos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Estado Mayor para que recuperaran el control de las instalaciones unas 10 horas después de comenzar el boicot.

Tras la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se restablecieron las labores de las empresas estatales, que mantienen la vigilancia permanente, ante las amenazas de "colapso" por parte de los manifestantes.

Inicialmente, también fueron bloqueadas varias sedes de entidades bancarias, quedando sin poder atender al público, pero el movimiento popular decidió levantar estas acciones para que los libios pudieran cobrar sus salarios y retirar efectivo, al coincidir con el fin de mes.

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Los líderes de movimientos populares advirtieron a todas las instituciones que fueron cerradas que "deben continuar comprometiéndose con la desobediencia civil total y no reabrir", ya que -aseguraron- "las acciones no pararán hasta la caída del gobierno de Dbeiba".

Las protestas en Libia contra el GUN escalaron como consecuencia de los constantes cortes de energía eléctrica, con una duración de hasta 12 horas diarias, desde principios de julio, en medio de una fuerte ola de calor que lleva a un aumento del consumo de la electricidad para la refrigeración.

La inflación, el deterioro de los servicios, la escasez de dinero en efectivo y las divisiones políticas, entre otros factores, mantienen a los libios en constante protesta, pero, en esta ocasión, fueron un paso más allá con el bloqueo de instituciones, un hecho sin precedentes.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está bajo la tutela del mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan unificar el país magrebí con la celebración de unas elecciones que conduzcan al final de una crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Muamar Gadafi, y que se acentuó en años posteriores, pero los avances son lentos y escasos.