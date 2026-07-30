Corte rechaza la política de Trump que niega la libertad bajo fianza para inmigrantes

El panel del Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en el estado de Washington, se puso a favor de una demanda colectiva que impugna el criterio judicial ordenado por la actual Administración para mantener detenidos a los inmigrantes mientras pelean sus casos.

La decisión, aprobada por dos votos a favor y uno en contra, representa un nuevo revés para la Casa Blanca, que ha visto una cascada de demandas por no otorgar fianzas a los inmigrantes detenidos que llevan años residiendo en el país.

En ese sentido, el juez Daniel Bress —nombrado por Trump— en representación de la mayoría, escribió en el fallo que el cambio de política del Gobierno ha provocado que los inmigrantes detenidos “presenten miles de recursos de ‘habeas corpus’” ante tribunales federales de todo el país, solicitando audiencias de fianza y su posible liberación.

El panel determinó que el Gobierno de Trump había interpretado erróneamente la ley de inmigración de 1996 (INA), que permite la detención continúa a personas arrestadas al momento del cruzar la frontera.

El fallo de hoy representa el cuarto revés para la Casa Blanca, que ha enfrentado decisiones similares de los tribunales de apelación del Segundo, Sexto, Décimo y Décimo Primer distrito.

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No obstante, Trump se ha alzado con el respaldo de los tribunales de apelación del Quinto y Octavo circuito, lo que seguramente enviará el tema a la Corte Suprema.

El fallo de este jueves responde a una demanda colectiva iniciada por Ramón Rodríguez Vásquez, un trabajador agrícola detenido en una redada en el estado de Washington en febrero de 2025, y que estuvo detenido por meses en la cárcel de Tacoma (Washington).

Un juez de inmigración le negó el derecho a fianza, a pesar de que fue respaldado por su empleador y el médico que atendía a su nieta, una ciudadana estadounidense con afecciones cardiacas a la que ayudaba a cuidar, que enviaron testimonios sobre su buen carácter moral.

Rodríguez Vásquez no será favorecido de la decisión porque ya abandonó el país. Sin embargo, el fallo cubre a aquellos inmigrantes que estén dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito.

Se espera que el Gobierno Trump apele la decisión.