Crisis migratoria desata el caos y “emergencia humanitaria” en Ceuta, España

El Gobierno español enviará soldados de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el enclave de Ceuta, en el norte de África, donde han irrumpido centenares de migrantes desde Marruecos, anunció el Ministerio del Interior.

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

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Saltando la valla fronteriza o a nado por el mar, cientos de migrantes ingresaron hoy desde Marruecos a Ceuta, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una “emergencia humanitaria” que dejó un muerto, según las autoridades de la ciudad.

“Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta” , indicó el ministerio en un comunicado.

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El ministerio, que no especificó cuántos soldados enviará al pequeño territorio de 18,5 km2, explicó que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.