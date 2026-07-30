'Cuentas Trump' contribuirán a la "movilidad" social, dice experta del Manhattan Institute

"Se espera que ayuden a la movilidad y que nivelen el campo de juego para algunos cuando están empezando (su vida adulta)", opinó la investigadora del Manhattan Institute, un 'think tank' conservador, en una charla sobre el tema del Centro para Periodistas Extranjeros.

"Creo que (las cuentas Trump) son mejores que castigar a la gente rica, y también mejores que dejar al Gobierno decidir cómo la gente de bajos ingresos debe gastar su dinero", agregó la también autora del libro 'Un economista entra en un burdel'.

Schrager señaló que las cuentas Trump "originalmente eran una idea demócrata", pero este partido nunca llegó a hacerlas realidad y además abogaba por un modelo de menor riesgo, con inversiones centradas en los bonos y no tanto en los valores variables.

"La desigualdad en la riqueza y la ira en torno a la riqueza han alcanzado un punto en el que incluso los multimillonarios dicen: tenemos que hacer algo, y esto nos gusta más que los impuestos", comentó la experta, en alusión a la colaboración de magnates en las cuentas.

También sostuvo que el apoyo de los más ricos del país, que están muy "motivados", a esta iniciativa tiene sentido ahora que la impulsa el presidente republicano Donald Trump, "porque antes era una cosa de la izquierda".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se refirió en concreto al senador demócrata Cory Booker, que propuso en 2019 unas cuentas de ahorro para los nacidos en EE.UU. financiadas anualmente por el Gobierno federal, conocidas como 'Baby bonds'.

La experta consideró que las 'cuentas Trump' han llegado para quedarse porque "una vez se empieza una nueva prestación, es muy difícil deshacerse de ella", e incluso previó que cuando los demócratas vuelvan a gobernar, "las rebautizarán y buscarán el crédito".

En general, Schrager ofreció una visión optimista de estos vehículos de inversión habilitados para que los padres puedan iniciar una inversión financiera para sus hijos, cuyos beneficios podrán retirar ellos mismos con ventajas fiscales cuando tengan la mayoría de edad.

No obstante, reconoció que las cuentas conllevan riesgos por el tipo de activo en el que se centran, y apuntó que "si a la bolsa le va mal, la gente podría quedarse más desilusionada aún con el sistema financiero y ser menos propensa a invertir en el futuro".

De todas formas, auguró, "nadie se va a convertir en Elon Musk con una cuenta Trump. Bueno, ¿quién sabe?, quizás abran un negocio inmediatamente cuando cumplan 18 (con el dinero) y se conviertan en él. Es una posibilidad muy remota", concluyó.