Cúpula del PCCh chino celebrará en octubre su quinto pleno con disciplina interna como eje

La decisión fue adoptada durante una reunión del Politburó del PCCh presidida por su secretario general y presidente chino, Xi Jinping, en la que se acordó que se estudien "varias cuestiones importantes" para avanzar de forma sostenida en el control interno de la formación.

Según el comunicado oficial, publicado este jueves por Xinhua, el partido considera que esta tarea debe abordarse desde la necesidad de consolidar su posición de gobierno y cumplir su "misión", en un momento en que los cambios en el escenario internacional, en China y dentro de la propia organización plantean "nuevas situaciones y desafíos".

El texto insistió en mantener la dirección "centralizada y unificada" del Comité Central, reforzar la capacidad de gobierno a largo plazo del PCCh y preservar su "pureza", un concepto que Xi ha reiterado en sus llamamientos a la disciplina interna y a la lucha contra la corrupción.

La cita se celebrará en torno a un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto en principio para el otoño de 2027, en el que se espera una nueva renovación de los órganos dirigentes de la formación con la cuestión sucesoria todavía desdibujada.

Xi, confirmado en 2022 para un tercer mandato como secretario general, algo inédito entre sus predecesores cercanos, concentra la jefatura del partido, la presidencia del Estado y el mando de la Comisión Militar Central, principal órgano dirigente castrense, sin que haya emergido una figura visible de relevo en la cúpula política china.

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El anuncio llega tras años de campaña anticorrupción impulsada por Xi desde su llegada al poder en 2012, con investigaciones y sanciones que han alcanzado a cuadros locales, responsables provinciales, ministros, directivos de empresas estatales, altos mandos del Ejército y sectores como el financiero, el tabacalero, el energético o el farmacéutico.