De la Espriella busca que el BID impulse "proyectos estratégicos" en Colombia

"Vienen cosas maravillosas para Colombia. El Banco Interamericano de Desarrollo está mostrando su respaldo decidido a todos los proyectos que durante cuatro años (durante el Gobierno de Gustavo Petro) han estado congelados, vamos a recuperar el tiempo perdido", expresó De la Espriella, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

El Gobierno confía en que el BID movilice cooperación técnica, financiamiento e instrumentos de apoyo para fortalecer la sostenibilidad fiscal de Colombia, acelerar el crecimiento y desarrollar "proyectos estratégicos".

En ese sentido, las partes acordaron impulsar la iniciativa 'Colombia Crece', con la que el próximo Gobierno colombiano promoverá reformas e inversiones para mejorar la productividad.

El pasado 18 de julio, el BID confirmó que pondrá a disposición del Ejecutivo de De la Espriella una cartera activa de aproximadamente 63 millones de dólares no reembolsables para apoyar la preparación e implementación de las estrategias del nuevo Gobierno.

"Esta cooperación busca que Colombia pueda actuar desde el primer día: acelerar la preparación de las reformas, poner en marcha las inversiones y generar oportunidades para sus ciudadanos sin perder tiempo", afirmó entonces el presidente del BID, Ilan Goldfajn, citado en un comunicado.