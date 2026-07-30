Breve pero intenso temporal con granizo causa daños en viviendas y cultivos de Paso Yobai

El fenómeno climático se registró durante la tarde y afectó principalmente a las compañías 3 de Noviembre y San Agustín, de acuerdo con reportes de pobladores de la zona.

Según los testimonios, la tormenta estuvo acompañada por una intensa caída de granizo que sorprendió a los habitantes. Pobladores captaron imágenes del momento en que el granizo caía con fuerza sobre viviendas, caminos y parcelas agrícolas.

Aunque el temporal tuvo una duración aproximada de 40 minutos, la intensidad de las precipitaciones bastó para ocasionar daños materiales en varias viviendas ubicadas en estas zonas rurales. Las fuertes ráfagas de viento también provocaron el destechamiento de algunas casas, generando perjuicios a familias afectadas que comenzaron a evaluar los daños una vez finalizada la tormenta.

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Además, el viento derribó ramas y algunos árboles de gran tamaño sobre algunos caminos, lo que ocasionó obstrucciones parciales en la vía pública y dificultó temporalmente la circulación de vehículos. En el sector productivo, los agricultores reportaron afectaciones en cultivos debido a la caída del granizo.

Los pobladores manifestaron que el fenómeno se desarrolló de manera repentina y con una intensidad poco habitual, por lo que muchos no tuvieron tiempo suficiente para resguardar sus pertenencias o proteger sus cultivos.

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Tras el paso del temporal, los vecinos iniciaron tareas para retirar ramas caídas y verificar el estado de sus viviendas, mientras otros recorrían sus parcelas para constatar los daños ocasionados por el granizo. Hasta el momento, las autoridades locales no informaron sobre personas heridas a consecuencia del fenómeno climático.

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Tampoco se reportaron interrupciones prolongadas de servicios básicos, aunque algunos caminos vecinales permanecieron parcialmente obstruidos por la caída de ramas.