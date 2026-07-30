Demócratas proponen crear una oficina anticorrupción para frenar abusos de Trump

"En tan solo 18 meses, la familia Trump ha obtenido más de cuatro mil millones de dólares aprovechándose de la influencia de la presidencia", denunció.

Schumer lamentó que "las mismas prácticas de corrupción que Trump está utilizando para embolsarse miles de millones de dólares también están provocando que los estadounidenses paguen, en promedio, 3.100 dólares adicionales al año debido al aumento en el costo de vida".

Por ello, presentó esta legislación con dos objetivos: "primero, devolverles el dinero a los estadounidenses. Segundo, asegurar que nadie pueda volver a robarles", explicó Schumer, quien explicó que presenta este proyecto de ley con los senadores Padilla, Merkley y Kim.

El senador demócrata denunció que "el hecho de que Trump haya robado el dinero de los estadounidenses no significa que sea suyo. Los estadounidenses merecen recuperar ese dinero": "Mi proyecto de ley creará un derecho de acción privada que permitirá a los estadounidenses recuperar el dinero que Trump y su familia les han quitado", añadió.

"Nuestro proyecto de ley facultaría a cualquier persona, incluyendo a un fiscal general estatal que actúe en nombre del pueblo de su estado, para presentar una demanda para recuperar el dinero robado al público mediante la corrupción gubernamental", afirmó.

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Más allá de devolver el dinero a los estadounidenses, el demócrata explicó que su proyecto de ley aspira a establecer "las salvaguardias necesarias para garantizar que ningún presidente, este o cualquier otro, pueda volver a convertir un cargo público en una fortuna privada".

La oficina, explicó, contará con facultades para emitir citaciones, "lo que le dará una verdadera capacidad de investigación, autoridad efectiva para hacer cumplir la ley, y la facultad de recuperar las ganancias obtenidas de manera ilícita".

Este organismo de control estará encabezado por siete miembros, tres republicanos, tres demócratas y un independiente, y el Congreso no podrá recortarle fondos porque la iniciativa establece "una fuente de financiación autosostenible, similar a la de la Reserva Federal", concluyó Schumer.