Ecuador anuncia su primer atlas de áreas protegidas y profesionalizará a 259 guardaparques

El Ministerio de Ambiente y Energía explicó en un comunicado que el atlas recopila "información cartográfica, ambiental e histórica de las áreas protegidas" y servirá como herramienta para la "planificación territorial, la investigación científica, la educación ambiental y la toma de decisiones".

El documento, de cien páginas, detalla que las 81 áreas protegidas abarcan 26,47 millones de hectáreas, de las que el 79,6 % corresponde a superficie marina y el 20,4 % a territorio terrestre. Entre las principales categorías figuran catorce parques nacionales, que suman 3,91 millones de hectáreas, y ocho reservas marinas, con 20,78 millones de hectáreas.

La publicación también incorpora mapas sobre ecosistemas, cobertura y uso de la tierra, zonas de importancia hídrica, corredores de conectividad y huella humana, además de indicadores sobre el carbono almacenado en cada área.

Durante el acto de presentación celebrado en la costa del país también se expuso el programa ValidaTec Guardaparques, que busca reconocer la experiencia y las competencias laborales de aproximadamente 259 guardaparques para que puedan acceder al título de Tecnólogos Superiores en Gestión Ambiental, mediante un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, afirmó que el atlas pone a disposición información técnica actualizada sobre las áreas protegidas y señaló que la profesionalización de los guardaparques representa un reconocimiento a "la experiencia y vocación" de quienes trabajan en la conservación de estos territorios.

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La iniciativa cuenta con el apoyo de Conservación Internacional, la Cooperación Alemana (GIZ), el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), Naturaleza y Cultura Internacional y el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.